JAKARTA - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah (Jateng) 2024 menarik perhatian masyarakat. Pasalnya, masyarakat dihebohkan dengan perbedaan hasil survei antara tiga lembaga di bawah Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) yakni Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Indikator Politik Indonesia dan Populi Center.
SMRC pada periode dalam rilis survei periode 7-12 November, menyatakan elektabilitas dari Andika-Hendi berada di angka 50,4 persen. Sementara, elektabilitas pasangan nomor urut 2, Ahmad Lutfi-Taj Yasin di angka 47,0 persen.
"Secara umum, temuan survei memperlihatkan bahwa unggulnya Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen karena tingginya popularitas keduanya jika dibandingkan dengan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi. Selain itu, akumulasi tingkat kesukaan terhadap Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen juga lebih tinggi daripada Andika Perkasa-Hendrar Prihadi," ujar Peneliti Populi Center, Dimas Ramadhan dalam keterangan hasil survei yang dirilis, Sabtu (23/11/2024).
Dari ketiga hasil survei dalam periode yang sama tersebut, terlihat jelas hanya SMRC yang menyatakan keunggulan elektabilitas dimiliki oleh pasangan Andika-Hendi. Sedangkan dua lembaga survei lainnya yakni Indikator dan Populi Center menyatakan sebaliknya yakni keunggulan elektabilitas dimiliki oleh pasangan Ahmad Lutfi-Taj Yasin.
Menanggapi hal itu, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Prof. Kacung Marijan menyatakan Persepi harus mengambil tindakan tegas kepada anggotanya.