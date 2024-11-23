Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hasil Survei Pilkada Jateng 2024 Berbeda, Guru Besar Airlangga: Persepi Harus Tegas!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |22:33 WIB
Hasil Survei Pilkada Jateng 2024 Berbeda, Guru Besar Airlangga: Persepi Harus Tegas!
Hasil Survei Pilkada Jateng 2024 Berbeda, Guru Besar Airlangga: Persepi Harus Tegas!
JAKARTA - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah (Jateng) 2024 menarik perhatian masyarakat. Pasalnya, masyarakat dihebohkan dengan perbedaan hasil survei antara tiga lembaga di bawah Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) yakni Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Indikator Politik Indonesia dan Populi Center.

SMRC pada periode dalam rilis survei periode 7-12 November, menyatakan elektabilitas dari Andika-Hendi berada di angka 50,4 persen. Sementara, elektabilitas pasangan nomor urut 2, Ahmad Lutfi-Taj Yasin di angka 47,0 persen.

Hasil survei ini berbeda dari yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia. Lembaga besutan Burhanuddin Muhtadi tersebut menyatakan elektabilitas pasangan Lutfi-Taj Yasin terekam unggul, yakni di angka 47,19 persen sedangkan pasangan Andika-Hendi hanya di angka 43,46 persen.
Survei Indikator tersebut juga dilakukan di periode yang sama yakni 7-13 November. Terbaru, perbedaan mencolok kembali terlihat dari hasil survei Populi Center. Populi Center dalam rilis survei yang digelar pada periode 17-22 November menemukan Lutfi-Taj Yasin unggul dengan elektabilitas sebesar 57,8 persen sedangkan pesaingnya yakni Andika-Hendi di angka 32,8 persen.

"Secara umum, temuan survei memperlihatkan bahwa unggulnya Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen karena tingginya popularitas keduanya jika dibandingkan dengan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi. Selain itu, akumulasi tingkat kesukaan terhadap Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen juga lebih tinggi daripada Andika Perkasa-Hendrar Prihadi," ujar Peneliti Populi Center, Dimas Ramadhan dalam keterangan hasil survei yang dirilis, Sabtu (23/11/2024).

Dari ketiga hasil survei dalam periode yang sama tersebut, terlihat jelas hanya SMRC yang menyatakan keunggulan elektabilitas dimiliki oleh pasangan Andika-Hendi. Sedangkan dua lembaga survei lainnya yakni Indikator dan Populi Center menyatakan sebaliknya yakni keunggulan elektabilitas dimiliki oleh pasangan Ahmad Lutfi-Taj Yasin.

Menanggapi hal itu, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Prof. Kacung Marijan menyatakan Persepi harus mengambil tindakan tegas kepada anggotanya.

 

