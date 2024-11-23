Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dukungan Semakin Kuat, Maruarar: Ridwan Kamil Simbol Persatuan Jakarta

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |00:05 WIB
Dukungan Semakin Kuat, Maruarar: Ridwan Kamil Simbol Persatuan Jakarta
Ridwan Kamil
JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil semakin aktif menggalang dukungan menjelang hari pencoblosan. Dalam beberapa hari terakhir, ia menyisir berbagai wilayah untuk memperkuat komitmennya kepada masyarakat Jakarta.

Hari ini, Ridwan Kamil hadir di lima lokasi. Di salah satu lokasi, ia menandatangani pakta integritas bersama tokoh masyarakat dan pemimpin lintas agama, termasuk Maruarar Sirait. "Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa semua agama dan kepercayaan di Jakarta terjamin haknya untuk beribadah," ujarnya di sela-sela acara.

Pakta integritas yang ditandatangani Ridwan Kamil meliputi jaminan perlindungan kebebasan beragama, penyediaan fasilitas rumah ibadah, kemudahan proses perizinan, hingga dukungan bagi keberagaman.

"Saya telah membuktikannya di Jawa Barat, dan itu akan terus menjadi prinsip yang saya bawa ke Jakarta," katanya.

Ridwan Kamil juga mengenang perjuangannya menghadapi radikalisme saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Ia mengaku tak gentar meski pernah digugat hingga triliunan rupiah akibat kebijakannya yang tegas menegakkan nilai-nilai Pancasila. "Keteguhan dalam mempertahankan Pancasila memang ada harganya, dan itu adalah risiko yang harus diambil seorang pemimpin," ujarnya.

Langkah ini mendapat apresiasi dari banyak pihak, termasuk Presiden Joko Widodo yang menyebut track record-nya sebagai contoh kepemimpinan inklusif. "Malam ini, saya tandatangani pakta ini sebagai simbol bahwa saya siap menjadi pemimpin untuk semua golongan," tambahnya

Menjelang hari pemungutan suara, dukungan untuknya semakin menguat. "Masyarakat kini mulai memikirkan dan menjatuhkan pilihannya. Saya bersyukur dukungan terus bertambah dari hari ke hari," katanya optimis.

Ridwan Kamil menjanjikan Jakarta yang harmonis dalam keberagaman, bebas dari diskriminasi, dan penuh inovasi. Dengan rekam jejak yang sudah teruji, ia berharap dapat meyakinkan warga Jakarta bahwa ia adalah pilihan terbaik untuk membawa kota ini ke arah yang lebih baik. "Jakarta untuk semua, tanpa terkecuali. Itulah komitmen saya," pungkasnya.

 

