HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ini Sebabnya Eks Relawan Anies Baswedan Kini Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |04:06 WIB
JAKARTA - Eks relawan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno di tahun 2017 silam ramai-ramai menyatakan dukungannya pada pasangan Cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta 2024.

Pada Jumat (22/11/2024) sore di kawasan Kemang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ratusan eks relawan Anies-Sandi di tahun 2017 silam berkumpul, seperti dari KJT, YAM1, hingga M16. Mereka lantas menyampaikan dukungannya pada pasangan RIDO.

Eks sekjen organ relawan Anies-Sandi dari KJT, Anton Ekaputra mengatakan, dukungan dari berbagai eks organ relawan Anies Baswedan-Sandiaga Uno itu disampaikan pasca mereka bermusyawarah dan menyerap aspirasi dari bawah. Khususnya, para pendukung Anies-Sandi dahulu.

      
