Puluhan Ribu Warga Jakarta Hadiri Kampanye Akbar Ridwan Kamil-Suswono di Lapangan Banteng

JAKARTA -Sebanyak 20 ribu warga Jakarta akan padati Lapangan Banteng, untuk menghadiri kampanye akbar Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) hari Sabtu (23/11/2024). Sebagaimana diketahui, masa kampanye Pilkada 2024 memasuki hari terakhir pada hari ini.

Sekretaris Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Basri Baco mengatakan, selain memberikan konser rakyat bertajuk 'Satu1n Jakarta', pihaknya juga menghadirkan pesta kuliner dengan 25 porsi.

"Ada juga pesta kuliner makan gratis, yang disiapkan sebanyak 25 ribu porsi buat warga Jakarta," ungkap Basri.

Adapun konser tersebut akan dimeriahkan oleh artis-artis ternama. Diantaranya; Raja Dangdut Rhoma Irama, Vierratale, Element, Vita Alvia, Jiung, Trio Macan, Selvi Aprilia dan banyak artis lainnya.

Alasan mengusung tema Satu1n Jakarta, kata Basri, karena Jakarta merupakan kota multi etnis dari beragam daerah dan budaya.

Ia berharap masyarakat Jakarta dapat berpartisipasi aktif pada pemungutan suara Pilkada, yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024.

Selain itu, kata Basri lagi, Kampanye Akbar di Konser Rakyat Satu1n Jakarta menjadi sarana RIDO untuk memberikan hiburan gratis bagi warga Jakarta.