Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puluhan Ribu Warga Jakarta Hadiri Kampanye Akbar Ridwan Kamil-Suswono di Lapangan Banteng

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |07:15 WIB
Puluhan Ribu Warga Jakarta Hadiri Kampanye Akbar Ridwan Kamil-Suswono di Lapangan Banteng
Ridwan Kamil-Suswono/Okezone
A
A
A

JAKARTA -Sebanyak 20 ribu warga Jakarta akan padati Lapangan Banteng, untuk menghadiri kampanye akbar Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) hari Sabtu (23/11/2024). Sebagaimana diketahui, masa kampanye Pilkada 2024 memasuki hari terakhir pada hari ini.

Sekretaris Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Basri Baco mengatakan, selain memberikan konser rakyat bertajuk 'Satu1n Jakarta', pihaknya juga menghadirkan pesta kuliner dengan 25 porsi.

"Ada juga pesta kuliner makan gratis, yang disiapkan sebanyak 25 ribu porsi buat warga Jakarta," ungkap Basri.

Adapun konser tersebut akan dimeriahkan oleh artis-artis ternama. Diantaranya; Raja Dangdut Rhoma Irama, Vierratale, Element, Vita Alvia, Jiung, Trio Macan, Selvi Aprilia dan banyak artis lainnya.

Alasan mengusung tema Satu1n Jakarta, kata Basri, karena Jakarta merupakan kota multi etnis dari beragam daerah dan budaya.

Ia berharap masyarakat Jakarta dapat berpartisipasi aktif pada pemungutan suara Pilkada, yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024.

Selain itu, kata Basri lagi, Kampanye Akbar di Konser Rakyat Satu1n Jakarta menjadi sarana RIDO untuk memberikan hiburan gratis bagi warga Jakarta.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164823//perindo-VWdu_large.jpg
Matius Fakhiri – Aryoko Rumaropen Menangkan Pilgub Papua, Partai Perindo: Wujudkan Masyarakat Maju, Inklusif dan Sejahtera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/340/3161466//pemerintah-ZTL8_large.jpg
KPU: PSU Pilkada Papua 2025 Paling Aman dan Sukses Sepanjang Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/340/3159961//pemerintah-j20p_large.jpg
Jelang PSU Pilkada Papua, Pj Gubernur Agus Fatoni Sidak Nelayan di Pulau Cina Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/337/3159923//pilkada-b8TU_large.jpg
Soal Usul Pilkada Dipilih DPRD, Legislator Ini Sebut Bagian dari Evaluasi untuk Perbaikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150723//putusan_mk_pilpres_dan_pilkada_beda_2_tahun_komisi_ii_dpr_segera_revisi_uu_pemilu-WucH_large.jpg
Putusan MK Pilpres dan Pilkada Beda 2 Tahun, Komisi II DPR: Segera Revisi UU Pemilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/337/3150601//tok_mk_putuskan_pilkada_digelar_2_tahun_setelah_pilpres-cfeB_large.jpg
Tok! MK Putuskan Pilkada Digelar 2 Tahun Setelah Pilpres
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement