HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Bertekad Wujudkan Rakyat Jakarta Hidup Enak

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |18:10 WIB
Ridwan Kamil Bertekad Wujudkan Rakyat Jakarta Hidup Enak
Ridwan Kamil bertekad bikin warga Jakarta hidup enak (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil bertekad bakal mewujudkan hidup enak untuk warga Jakarta. Karena itu, ia mengajak masyarakat Jakarta untuk memilih Paslon Cagub dan Cawagub DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) di Pilkada Jakarta 2024.

Hal itu disampaikan Andi Muhamad Yuslim saat berorasi di kampanye akbar RIDO bertajuk 'Konser Satu1n Jakarta' di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2024).

"Mulai tahun depan, bapak ibu akan hidup lebih mudah," kata Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.

Dirinya uga bertekad akan menggratiskan sekolah baik negeri maupun swasta di Jakarta. Bahkan, ia akan melanjutkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan menaikan dana operasional RT/RW.

"Sekolah swasta digratiskan, KJP dilanjutkan, operasional RT/RW dinaikan, Posyandu Jumantik, Dasawisma juga dibesarkan, pengangguran dihilangkan," tuturnya.

Karena itu, Ridwan Kamil mengajak warga untuk mencoblos pasangan RIDO. "Mau? kurang keras, mau? kurang keras, mau? Kalau mau pilih nomor, kurang keras pilih nomor Lebih keras lagi pilih nomor?," tanya Kang Emil yang langsung disambut seruan "satu," dari para warga.

"Jangan lupa tanggal 27 (November 2024), ramai-ramai coblos nomor satu. Kampanyekan kepada tetangga, kepada teman-teman, kepada warga sekampung untuk memilih nomor 1," tandasnya.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
