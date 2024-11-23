Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kampanye Akbar, Pasangan RIDO Optimis Menang 1 Putaran

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |18:11 WIB
Kampanye Akbar, Pasangan RIDO Optimis Menang 1 Putaran
Ridwan Kamil dan Suswono Orasi di Kampanye Akbar. Foto: Okezone/Fiqri.
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Jakarta Nomor Urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, atau yang dikenal sebagai pasangan RIDO menggelar kampanye akbar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2024).

Dalam orasinya, pasangan RIDO ini menyatakan optimisme tinggi untuk meraih kemenangan satu putaran Pilkada Jakarta. 

“Terima kasih dari hati yang terdalam. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, kita bertemu di tempat Bapak-Ibu semua untuk memenangkan pasangan RIDO, pasangan nomor satu,” tegas Ridwan Kamil dalam orasinya.

Kampanye akbar ini tidak hanya menjadi ajang unjuk kekuatan politik, tetapi juga momen untuk menyampaikan program-program unggulan pasangan RIDO. Ia pun menjabarkan visi mereka untuk Jakarta yang lebih maju, mulai dari pendidikan gratis untuk sekolah swasta, program lanjutan KJP, peningkatan operasional RT/RW, hingga solusi konkret untuk banjir, kemacetan, dan pengangguran.

“Kami berdua datang dengan niat yang baik. Kami berdua datang dengan niat yang tulus untuk mengurusi Bapak-Ibu, untuk menyayangi anak-anak Bapak-Ibu, untuk mengayomi semua agama, semua golongan, dan semua etnis. Karena kami berdua adalah pemimpin Pancasila,” tambah Ridwan Kamil.

Sementara itu, Suswono sebagai calon wakil gubernur, turut menyampaikan janji-janji konkret yang menjadi solusi atas permasalahan klasik Jakarta. Salah satu program unggulannya adalah rencana penanaman 3 juta pohon untuk mengurangi polusi dan suhu panas Ibu Kota.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement