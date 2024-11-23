Kampanye Akbar, Pasangan RIDO Optimis Menang 1 Putaran

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Jakarta Nomor Urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, atau yang dikenal sebagai pasangan RIDO menggelar kampanye akbar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2024).

Dalam orasinya, pasangan RIDO ini menyatakan optimisme tinggi untuk meraih kemenangan satu putaran Pilkada Jakarta.

“Terima kasih dari hati yang terdalam. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, kita bertemu di tempat Bapak-Ibu semua untuk memenangkan pasangan RIDO, pasangan nomor satu,” tegas Ridwan Kamil dalam orasinya.

Kampanye akbar ini tidak hanya menjadi ajang unjuk kekuatan politik, tetapi juga momen untuk menyampaikan program-program unggulan pasangan RIDO. Ia pun menjabarkan visi mereka untuk Jakarta yang lebih maju, mulai dari pendidikan gratis untuk sekolah swasta, program lanjutan KJP, peningkatan operasional RT/RW, hingga solusi konkret untuk banjir, kemacetan, dan pengangguran.

“Kami berdua datang dengan niat yang baik. Kami berdua datang dengan niat yang tulus untuk mengurusi Bapak-Ibu, untuk menyayangi anak-anak Bapak-Ibu, untuk mengayomi semua agama, semua golongan, dan semua etnis. Karena kami berdua adalah pemimpin Pancasila,” tambah Ridwan Kamil.

Sementara itu, Suswono sebagai calon wakil gubernur, turut menyampaikan janji-janji konkret yang menjadi solusi atas permasalahan klasik Jakarta. Salah satu program unggulannya adalah rencana penanaman 3 juta pohon untuk mengurangi polusi dan suhu panas Ibu Kota.