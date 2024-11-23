Timses Sebut Selama Masa Kampanye Banyak APK RIDO Dirusak

JAKARTA - Ketua Tim Sukses (Timses) Pemenangan Pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Ahmad Riza Patria menyebut bahwa selama masa kampanye, banyak alat peraga kampanye (APK) milik RIDO dirusak.

Namun, pria yang akrab disapa Ariza itu menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membalas perbuatan tersebut dengan hal yang sama.

"Sekali pun ya di masa kampanye ini selama lebih dari 2 bulan ini banyak sekali alat peraga kami, baliho, sepanduk, dan lain lain yang dihilangkan, dirusak, dirobek, dicoret coret," katanya saat kampanye akbar pasangan RIDO di Lapangan Banteng Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2024).

"Dan juga selama debat tiga kali juga ada saja yang mengganggu ketika bang Ridwan mau berbicara, dan juga lain-lain selama ini. Pesan pak Prabowo kepada kami selalu, apabila ada yang menjelek-jelekkan balas dengan kebaikan," sambungnya.

Ariza menyebut bahwa Ridwan Kamil banyak belajar dari Prabowo, terutama dalam menyikapi perbedaan pendapat selama kontestasi politik berlangsung.

"Teladan dari Pak Prabowo itulah yang diikuti oleh Bang Ridwan Kamil dan juga Mas Suswono," katanya.