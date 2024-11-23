Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil di Kampanye Akbar: Semua Agama Akan Kami Lindungi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |19:44 WIB
Ridwan Kamil di Kampanye Akbar: Semua Agama Akan Kami Lindungi
Ridwan Kamil dan Suswono di kampanye akbar (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil menyebut, Paslon Cagub dan Cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) merupakan pemimpin Pancasila. Karena itu, ia berkomitmen akan melindungi seliruh umat beragama bila memimpin Jakarta.

Hal itu disampaikan Kang Emil, sapaan akrab saat berorasi di kampanye akbar RIDO bertajuk "Konser Satu1n Jakarta," di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2024). Mulanya, ia mengucapkan terima kasih pada seluruh warga Jakarta yang telah mendukung RIDO.

"Berminggu-minggu, berbulan, kita bertemu di tempat bapak ibu semua, Untuk memenangkan Pasangan RIDO, pasangan nomor satu," kata Kang Emil.

Mantan Gubernur Jawa Barat itu pun mengatakan, RIDO datang ke Jakarta dengan niat yang baik dan tulus untuk mengurus warga Jakarta, dan mengayomi seluruh umat beragama dan golongan.

"Kami berdua datang dengan niat yang baik, kami berdua datang dengan niat yang tulus untuk mengurusi bapak ibu, untuk menyayangi anak-anak bapak ibu Untuk mengayomi semua agama, mengayomi semua golongan, mengayomi semua etnisitas," kata Kang Emil.

Komitmen itu dilandasi lantaran RIDO merupakan pemimpin yang berpijak pada Pancasila. Ridwan Kamil juga menyatakan tekadnya akan melindungi seluruh umat bergama dan mempermudah pendirian rumah ibadah.

"Karena kami berdua adalah pemimpin Pancasila Rido adalah pemimpin yang berpijak pada Pancasila. Semua golongan agama akan dilindungi, dipermudah rumah ibadahnya Dikawal segala kegiatan-kegiatan sosial keagamanya," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
