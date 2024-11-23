Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

SAPMA Pemuda Pancasila Jakarta Selatan Gelar Kegiatan Tebus Murah dalam Dukungan untuk Ridwan Kamil dan Suswono

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |20:38 WIB
SAPMA Pemuda Pancasila Jakarta Selatan Gelar Kegiatan Tebus Murah dalam Dukungan untuk Ridwan Kamil dan Suswono
Cagub Jakarta Ridwan Kamil.
A
A
A

JAKARTA – Dalam rangka mendukung program Ridwan Kamil dan Suswono, Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Jakarta Selatan mengadakan kegiatan sosial bertajuk "Tebus Murah" di Jl. Deperdak 1, RW 002, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau serta memperkuat solidaritas dan kebersamaan di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaannya, acara ini mendapat dukungan penuh dari Faizal Amir selaku Ketua SAPMA PP Jakarta Selatan, Yedidiah Soerjosoemarno sebagai Ketua MPC Pemuda Pancasila Jakarta Selatan, serta Shaquille Rekardianto, Ketua SAPMA PP DKI Jakarta.

Faizal Amir menyampaikan, “Kegiatan ini bentuk nyata komitmen kami dalam mendukung program-program yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” katanya, Sabtu (23/11/2024). 

Kegiatan Tebus Murah ini menjadi momen penting dalam mendekatkan SAPMA PP dengan masyarakat. Selain itu, acara ini juga menjadi wujud dukungan nyata kepada Ridwan Kamil dan Suswono sebagai figur yang berkomitmen pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang inklusif.

SAPMA PP berharap kegiatan ini dapat menginspirasi komunitas dan organisasi lain untuk terus peduli terhadap kondisi masyarakat serta mendukung program-program pemimpin yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement