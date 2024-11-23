SAPMA Pemuda Pancasila Jakarta Selatan Gelar Kegiatan Tebus Murah dalam Dukungan untuk Ridwan Kamil dan Suswono

JAKARTA – Dalam rangka mendukung program Ridwan Kamil dan Suswono, Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Jakarta Selatan mengadakan kegiatan sosial bertajuk "Tebus Murah" di Jl. Deperdak 1, RW 002, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau serta memperkuat solidaritas dan kebersamaan di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaannya, acara ini mendapat dukungan penuh dari Faizal Amir selaku Ketua SAPMA PP Jakarta Selatan, Yedidiah Soerjosoemarno sebagai Ketua MPC Pemuda Pancasila Jakarta Selatan, serta Shaquille Rekardianto, Ketua SAPMA PP DKI Jakarta.

Faizal Amir menyampaikan, “Kegiatan ini bentuk nyata komitmen kami dalam mendukung program-program yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” katanya, Sabtu (23/11/2024).

Kegiatan Tebus Murah ini menjadi momen penting dalam mendekatkan SAPMA PP dengan masyarakat. Selain itu, acara ini juga menjadi wujud dukungan nyata kepada Ridwan Kamil dan Suswono sebagai figur yang berkomitmen pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang inklusif.

SAPMA PP berharap kegiatan ini dapat menginspirasi komunitas dan organisasi lain untuk terus peduli terhadap kondisi masyarakat serta mendukung program-program pemimpin yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

(Puteranegara Batubara)