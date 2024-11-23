Dito Ariotedjo Pastikan Pasangan Ridwan Kamil Menang di Jakarta Timur

JAKARTA - Aryo Bimo Nandito (ABN) Center optimistis bisa membawa pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) menang di Jakarta Timur. Sikap itu didasari oleh bertumbuhnya suara Partai Golkar yang signifikan dalam pemilihan umum anggota legislatif tahun ini.

"Raihan suara Golkar di tahun ini tumbuh pesat, menjadi 110 ribu dari pemilu sebelumnya yang hanya sekitar 70 ribu-80 ribu. Saya optimistis suara ini bisa dikonversi di Pilkada Jakarta," kata Dito Ariotedjo, Ketua ABN Center dalam acara Silaturahmi ABN Center di GOR Ciracas, Sabtu (23/11/2024).

Dito mengatakan, pertemuan ini dilangsungkan karena banyak anggota ABN Center yang ingin bertemu langsung dengan Ridwan Kamil. Pertemuan ini diharapkan bisa menambah semangat para anggota ABN Center dalam memenangkan Ridwan Kamil-Suswono.

Judistira Hermawan, Ketua Harian DPD Golkar DKI Jakarta mengatakan hal senada. "Karena peningkatan suara Partai Golkar yang luar biasa di Pemilu legislatif, kami bertekad dan optimis bisa memenangkan Ridwan Kamil-Suswono dalam satu putaran di Pilkada DKI Jakarta," tandasnya.

Judistira mengungkapkan, ditilik dari survei internal, Ridwan Kamil-Suswono sudah berhasil menang di Jakarta Timur. Hal ini terjadi karena relawan terus mensosialisasikan program-program pasangan RIDO. "Beberapa bulan lalu, Jakarta Timur surveinya turun, tapi sekarang sudah naik signifikan. Meski begitu, tolong sampaikan kepada tetangga untuk memilih pasangan RIDO agar kota ini bisa jadi kota global dan semakin maju," paparnya.

Di tempat yang sama, Ridwan Kamil mengucapkan terima kasih atas kerja keras yang telah dan masih terus dilakukan oleh semua pihak untuk bisa memenangkan RIDO. "Alhamdulillah, dari pagi sampai dengan hari ini dukungan terus berdatangan. Kami akan terus ikhtiar sampai akhir. Semoga ikhtiar yang kami lakukan bisa memenangkan RIDO di Pilkada Jakarta dalam satu putaran," cetusnya.

Mantan Gubernur Jawa Barat ini berharap, warga Jakarta menjatuhkan pilihannya kepada pasangan yang telah berpengalaman dalam menata kota di Indonesia. "Kalau sudah beli sepatu, jangan lupa beli kain. Kalau sudah ada nomor satu, jangan pilih pasangan lain," tegas Ridwan Kamil.

(Puteranegara Batubara)