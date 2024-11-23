Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Sambut Hangat Dukungan dari Relawan, Mantan Anggota KPU dan Bawaslu

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |21:26 WIB
Ridwan Kamil Sambut Hangat Dukungan dari Relawan, Mantan Anggota KPU dan Bawaslu
Cagub Jakarta Ridwan Kamil.
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil menyambut hangat dukungan yang terus bertambah untuknya. Jadi, dia akan semakin optimistis meraih suara terbanyak dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta, pada 27 November 2024.

Ridwan Kamil dan pasangannya Suwono (RIDO) mendapatkan tambahan dukungan dari Relawan Penggerak Demokrasi yang turut melakukan konsolidasi bersama dengan mantan anggota KPU dan Bawaslu se-DKI Jakarta di Hotel Oasis Jakarta, Sabtu (23/11/2024). Konsolidasi itu untuk menguatkan tujuan dengan memenangkan RIDO satu putaran.

Ridwan Kamil pun turut mengajak para pendukung terus solid sampai dengan hari pemilihan. Hal itu dengan memilihnya agar dapat menang satu putaran untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Hari Rabu kita akan menentukan masa depan.  Memang siapa yang terpilih sudah ada garis tangannya. Tugas manusia seperti saya adalah berikhtiar sampai akhir waktu," kata Ridwan Kamil saat menghadiri acara konsolidasi itu.

"Setelahnya berdoa, mengharapkan Ridho Allah, kuasa Allah hadir kepada kita, golongan yang Insy Aallah membawa kemaslahatan lebih luar biasa pada warga Jakarta," tambahnya

Pria berusia 53 tahun menegaskan akan bekerja keras membuat Jakarta jauh lebih baik dari sebelumnya jika terpilih nantinya. Hal itu sejalan dengan tagline-nya "Jakarta Baru, Jakarta Maju".

"Kami cinta dengan negeri ini, kami mencoba memberikan yang terbaik dengan apa yang kami punya untuk negeri ini," tutupnya.

(Puteranegara Batubara)

      
