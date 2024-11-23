Suswono Ungkap Raih Dukungan dari Relawan Pejuang Anies Baswedan

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Suswono mengungkapkan bahwa dirinya dan pasangannya atau disingkat RIDO kembali mendapat dukungan dari masyarakat. Kali ini didapatkan dari relawan Pejuang Anies Baswedan (ABW).

Suswono mengungkap dirinya diundang dalam deklarasi dukungan Pejuang ABW. Saat itu, dirinya memenuhi undangan itu usai menghadiri kampanye akbar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

“Tadi setelah kampanye akbar tadi saya baru saja mendatangi ataupun mendapat dukungan, deklarasi dari para pendukung Anies sebelumnya, yaitu Anies Baswedan, yaitu Pejuang ABW,” kata Suswono kepada wartawan, Sabtu (23/11/2024).

Mantan Menteri Pertanian itu mengungkap antusias dari Pejuang Anies Baswedan. Bahkan menurutnya hampir setiap relawan Pejuang ABW datang untuk mendukungnya.

“Saya kira ada beberapa, hampir dari seluruh Jakarta tadi hadir, di Jagakarsa tempatnya tadi,” sambung dia.

Suswono mengungkap salah satu alasan Pejuang Relawan ABW mendukung pasangan RIDO ialah untuk memperjuangkan kebenaran. Saat itu, kata Suswono, Ketua Umum Simpul Relawan Pejuang ABW, Arini Soemardi yang menitipkan pesan-pesan itu kepada dirinya.

“Dia (Arini) ikut waktu itu, waktu Pilpres kemarin Ikut berkeliling 20 provinsi bersama beliau. Dia ceritakan begitu. Jadi yang dia perjuangkan adalah nilai -nilainya, jadi bukan kepada pribadinya,” tandasnya.

(Puteranegara Batubara)