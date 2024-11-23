Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Suswono Ibadah Umrah Saat Masa Tenang Pilkada Jakarta

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |21:50 WIB
Suswono Ibadah Umrah Saat Masa Tenang Pilkada Jakarta
Cawagub Jakarta Suswono (tengah). Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Suswono menyampaikan aktivitasnya yang akan dilakukan selama masa tenang Pilkada. DIketahui, pada esok hari, 24 November 2024, sudah memasuki tahapan bebas aktivitas politik terkait pesta demokrasi kepala daerah. 

Suswono memilih untuk melakukan ibadah Umrah. Adapun, Ia menjadwalkan akan berangkat pada esok hari. 

“Saya Insya Allah besok mau Umrah,” kata Suswono kepada wartawan, Sabtu (23/11/2024).

Menurutnya hal ini adalah ikhtiar terakhir yang bisa dilakukan manusia. Ia mengaku akan berdoa agar Pilkada 2024 berjalan lancar.

“Ini ikhtiar manusianya sudah dilakukan l. ya tinggal saya ya ikhtiar langitnya lah. Jadi besok Insya Allah saya Umrah. Mudah-mudahan doa saja mudah-mudahan lancar semuanya,” ungkapnya.

Adapun pada Rabu (27/11) hari pencoblosan, Suswono rencananya akan menggunakan hak pilihnya di Kota Bogor. Setelah menggunakan hak pilihnya, Suswono kemudian akan bertolak bergabung bersama tim pemenangan untuk memantau hasil Quick Count.

(Puteranegara Batubara)

      
