Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kawal Suara RIDO, Perindo Jakbar Kumpulkan 176 Saksi Pilkada

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |22:06 WIB
Kawal Suara RIDO, Perindo Jakbar Kumpulkan 176 Saksi Pilkada
Perindo Siap Kawal Suara Pasangan RIDO. Foto: Okezone/M. Farhan.
A
A
A

JAKARTA - DPD Partai Perindo Jakarta Barat mengumpulkan 176 saksi untuk mengawal suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 01, Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) di Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Agenda tersebut dilangsungkan guna melakukan pelatihan saksi dalam menghadapi perhelatan pemungutan suara Pilkada Jakarta pada Rabu, 27 November 2024. 

Anggota DPRD DKI dari Partai Perindo, Dina Masyusin menjelaskan pelatihan yang diselenggarakan pada Sabtu (23/11/2024) tersebut, ditujukan untuk memantapkan pengawalan suara paslon RIDO nanti. 

"Ada beberapa saksi yang belum memahami job desknya, jadi kami dari Partai Perindo khususnya dari DPD Jakarta Barat, memberikan pelatihan kepada mereka supaya benar-benar maksimal melaksanakan job desknya nanti di TPS," kata Dina di lokasi. 

Dina menerangkan total saksi yang hadir sebanyak 176 orang, datang dari seluruh Jakarta Barat. Para saksi ini bahkan siap mengawal TPS meski lokasinya cukup jauh dari domisili mereka. 

"Memang para saksi RIDO ini dipilih dari perwakilan beberapa partai politik yang dibagi tugas semisal partai Perindo, agar memperjuangkan RIDO menang satu putaran," ujarnya. 

Menutup kegiatan pelatihan saksi ini, Dina menerangkan pihaknya optimis RIDO menang satu putaran dengan suara mutlak. 

"Kami dari partai Perindo sangat optimis, bahkan kalau boleh dikasih angka, kami optimis Ridwan Kamil dan Suswono menang satu putaran dengan perolehan 53 persen," tegas Dina. 

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement