Kawal Suara RIDO, Perindo Jakbar Kumpulkan 176 Saksi Pilkada

JAKARTA - DPD Partai Perindo Jakarta Barat mengumpulkan 176 saksi untuk mengawal suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 01, Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) di Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Agenda tersebut dilangsungkan guna melakukan pelatihan saksi dalam menghadapi perhelatan pemungutan suara Pilkada Jakarta pada Rabu, 27 November 2024.

Anggota DPRD DKI dari Partai Perindo, Dina Masyusin menjelaskan pelatihan yang diselenggarakan pada Sabtu (23/11/2024) tersebut, ditujukan untuk memantapkan pengawalan suara paslon RIDO nanti.

"Ada beberapa saksi yang belum memahami job desknya, jadi kami dari Partai Perindo khususnya dari DPD Jakarta Barat, memberikan pelatihan kepada mereka supaya benar-benar maksimal melaksanakan job desknya nanti di TPS," kata Dina di lokasi.

Dina menerangkan total saksi yang hadir sebanyak 176 orang, datang dari seluruh Jakarta Barat. Para saksi ini bahkan siap mengawal TPS meski lokasinya cukup jauh dari domisili mereka.

"Memang para saksi RIDO ini dipilih dari perwakilan beberapa partai politik yang dibagi tugas semisal partai Perindo, agar memperjuangkan RIDO menang satu putaran," ujarnya.

Menutup kegiatan pelatihan saksi ini, Dina menerangkan pihaknya optimis RIDO menang satu putaran dengan suara mutlak.

"Kami dari partai Perindo sangat optimis, bahkan kalau boleh dikasih angka, kami optimis Ridwan Kamil dan Suswono menang satu putaran dengan perolehan 53 persen," tegas Dina.

(Puteranegara Batubara)