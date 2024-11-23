Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

PDIP: Ahokers dan Anak Abah Gabung Bikin Sejuk Demokrasi Jakarta!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |22:55 WIB
PDIP: Ahokers dan Anak Abah Gabung Bikin Sejuk Demokrasi Jakarta!
PDIP: Ahokers dan Anak Abah Gabung Bikin Sejuk Demokrasi Jakarta!
A
A
A

JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Brando Susanto menegaskan dukungan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan terhadap Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno memberi iklim demokrasi yang sejuk. Sebelumnya, Anies juga telah bertemu Pramono Anung.

"Bersatunya Pak Anies dan Ahokers pada pasangan Pram-Dul akan bikin demokrasi sejuk, modal kuat membangun Jakarta lebih Menyala,"ujar Brando, Sabtu (23/11/2024).

Brando menegaskan bahwa Jakarta adalah Kota Global, sehingga pertumbuhan ekonomi perlu menekankan aspek ekonomi yang berbasis kerakyatan.

"Untuk kita kita harus berdiri atas nama persatuan, sehingga visi Presiden Prabowo Subianto untuk Indonesia semakin maju harus dimodali oleh persatuan seluruh rakyat Indonesia," tegas Brando.

Menurutnya, persatuan akar rumput pendukung Anak Abah (Anies Baswedan) dan Ahokers merupakan momentum konsolidasi persatuan dan mewujudkan demokrasi yang sejuk dan bermartabat.

"Persatuan pendukung Pak Anies dan Ahok membawa dampak demokrasi yang sejuk dan bermartabat. Wujudnya adalah bersatunya arus akar rumput, Anak Abah dan Ahokers. Kita harus mulai babak baru, Jakarta adalah titik terdepan untuk wujudkan demokrasi yang pancasilais dengan membuat yang bersebrangan jadi bergandengan dan bahagia dalam persatuan," bebernya.

 

Halaman:
1 2
      
