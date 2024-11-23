Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puluhan Relawan Pramono-Rano Deklarasi Dukung RIDO di Pilgub Jakarta

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |23:04 WIB
Puluhan Relawan Pramono-Rano Deklarasi Dukung RIDO di Pilgub Jakarta
Kampanye Akbar Pasangan RIDO. Foto: Okezone/Fiqri.
A
A
A

JAKARTA - Puluhan relawan Pasnagan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno berpindah haluan mendukungan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO).

Dukungan kepada RIDO itu, ditunjukan oleh puluhan relawan Pramono-Rano dalam kampanye akbar pamungkas paslon yang diusung KIM Plus, bertajuk Konser Akbar Satu1in Jakarta di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2024).

Bahkan, ereka melepas atribut dan mendeklarasikan diri mendukung pasangan RIDO di Pilkada Jakarta 2024. Sekretaris Jenderal Sobat Mas Pram-Bang Doel, Yahya Ibnu Sabil memperkirakan sekitar 83 relawan mendukung RIDO.

Ia pun secara terbuka dan terang-terangan mengajak masyarakat Jakarta memilih pasangan Ridwan Kamil-Suswono di hari pencoblosan pada 27 November 2024 mendatang. Yahya mrnjelaskan, sikap itu bukan ditujukan untuk berkhianat, melainkan bergerak untuk memilih pemimpin yang dapat memuliakan masyarakat Jakarta.

”Jakarta butuh pemimpin yang berkeadilan dan Jakarta harus maju kotanya. Maka dari itu, pada hari ini, saya sekjen Sobat Mas Pram-Bang Doel mendeklarasikan, mendukung Bapak Ridwan Kamil dan Pak Suswono untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta,” terang Yahya saat sambutan.

Halaman:
1 2
      
