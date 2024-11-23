Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Suswono Sebut Programnya Bareng Ridwan Kamil Bagus Untuk Rakyat Jakarta

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |23:50 WIB
Suswono Sebut Programnya Bareng Ridwan Kamil Bagus Untuk Rakyat Jakarta
Kampanye Akbar Paslon RIDO.
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (cawagub) Jakarta nomor urut 1, Suswono mengatakan bahwa programnya bersama Ridwan Kamil bagus untuk rakyat Jakarta.

Suswono pun mengungkap salah satunya adalah program tebus sembako murah, yang sangat cocok untuk ibu-ibu, sehingga dapat menyisihkan uang belanjanya untuk tabungan.

"Insya Allah untuk Ibu-ibu, berita bahagia adalah sembako murah ya, akan kita lanjutkan untuk setiap bulan," kata Suswono di kampanye akbar RIDO bertajuk 'Satu1n Jakarta' di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2024).

Kemudian, kata Suswono, ada program kredit tanpa bunga yang aksesnya cepat dan mudah yang bisa dimanfaatkan rakyat kecil.

"Kemudian ada kredit tanpa bunga ya, dan aksesnya cepat, gampang, silakan manfaatkan," katanya.

Halaman:
1 2
      
