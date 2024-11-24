Gempa M4,4 Guncang Tahuna Kepulauan Sangihe Sulut

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,4 mengguncang wilayah Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, pada Minggu (24/11/2024), sekira pukul 04.47 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 5.73 Lintang Utara - 124.38 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.4, 24-Nov-2024 04:47:51WIB, Lok:5.73LU, 124.38BT (265 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT), Kedlmn:415 Km," tulis BMKG.

Hingga saat ini belum diketahui dampak dari gempa tersebut.

"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tutupnya.

(Awaludin)