Gajah Mada Lakukan Strategi Licik saat Hayam Wuruk Melamar Putri Cantik Raja Sunda

DYAH PITALOKA CITRARESMI, putri Raja Sunda Maharaja Linggabuana Wisesa menarik hati Hayam Wuruk penguasa Majapahit. Kebetulan saat itu sang penguasa Kerajaan Majapahit tengah lajang ketika naik tahta menjadi raja.

Beberapa perempuan yang dikenalkan dan didekatkan kepada Hayam Wuruk belum juga menarik hatinya. Alhasil ketika Sungging Prabangkara, pelukis yang dikirim untuk melukis wajah Dyah Pitaloka Citraresmi berhasil menarik perhatian Hayam Wuruk.

Hayam Wuruk memutuskan untuk mempersunting Dyah Pitaloka Citraresmi menjadi calon istrinya. Namun upaya jatuh cinta dan menikah Hayam Wuruk ini ternyata bertolakbelakang dengan Mahapatih Gajah Mada, yang kerap kali memberikan saran dan mengintervensi kebijakan Hayam Wuruk.

Dikutip dari "Hitam Putih Mahapatih Gajah Mada", saat itu Gajah Mada belum berhasil mewujudkan dengan sempurna Sumpah Palapa-nya. Satu wilayah yang belum berhasil ditaklukkan yakni Kerajaan Sunda. Maka ketika atasannya jatuh cinta ke putri Sunda,, Gajah Mada mencoba mempolitisasi untuk menundukkan Sunda dengan cara halus.

Dengan strategi yang cerdik, maka Gajah Mada menyusupkan beberapa orang kepercayaannya yang menyertai Sungging Prabangkara. Orang-orang kepercayaan Gajah Mada tersebut meliputi Gajah Enggon, sebagai pemimpin utusan khusus, Ma Panji Elam, yang menjabat sebagai Sang Arya Rajapakrama. Kemudian, Pu Kapasa yang menjabat sebagai Arya Suradhiraja, Pu Menur yang menjabat sebagai Sang Arya Wangsaprana, dan Pu Kapat, yang menjabat sebagai Sang Arya Patipati.