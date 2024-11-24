Breaking News! OTT KPK di Bengkulu, 7 Orang Ditangkap



JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, operasi senyap tersebut digelar di Bengkulu.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengonfirmasi adanya kegiatan penindakan pihaknya di Bengkulu.

"Saya baru dapat laporan dari staf yang membenarkan ada giat penindakan di Bengkulu," kata Alex saat dihubungi wartawan, Minggu (24/11/2024).

Alex belum menjelaskan secara detail dari identitas pihak yang ditangkap itu. Info sementara yang ia terima, terdapat tujuh orang yang diamankan.

"Ada tujuh orang diamankan, detailnya baru nanti sore dipaparkan," pungkasnya.

(Awaludin)