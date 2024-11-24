Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! OTT KPK di Bengkulu, 7 Orang Ditangkap 

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |07:37 WIB
Breaking News! OTT KPK di Bengkulu, 7 Orang Ditangkap 
OTT KPK di Bengkulu (foto: Okezone)
A
A
A


JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, operasi senyap tersebut digelar di Bengkulu. 

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengonfirmasi adanya kegiatan penindakan pihaknya di Bengkulu. 

"Saya baru dapat laporan dari staf yang membenarkan ada giat penindakan di Bengkulu," kata Alex saat dihubungi wartawan, Minggu (24/11/2024). 

Alex belum menjelaskan secara detail dari identitas pihak yang ditangkap itu. Info sementara yang ia terima, terdapat tujuh orang yang diamankan. 

"Ada tujuh orang diamankan, detailnya baru nanti sore dipaparkan," pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
OTT KPK OTT KPK di Bengkulu KPK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186829//kpk-MqCZ_large.jpg
KPK Temukan Tambang Ilegal di Pulau Sebayur Besar Labuan Bajo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186675//kpk-Ua71_large.jpg
KPK Yakin Hakim Tolak Permohonan Praperadilan Paulus Tannos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186608//migas-T1ry_large.jpg
Pengadaan di Hulu Migas, Ini Catatan untuk KKKS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186604//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-mKd1_large.jpg
Tiga Eks Pejabat ASDP Bebas, KPK: Penyidikan Tetap Berlanjut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186587//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-Pb8C_large.jpg
Ira Puspadewi Resmi Bebas, KPK: Proses Rehabilitasi Ditangani Kemenkum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186558//mantan_dirut_asdp_ira_puspadewi-3GiU_large.jpeg
Breaking News: Mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi Bebas Usai Dapat Rehabilitasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement