HOME NEWS NASIONAL

Tiba di Indonesia Usai Kunker ke 6 Negara, Prabowo Disambut Gibran

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |08:36 WIB
Tiba di Indonesia Usai Kunker ke 6 Negara, Prabowo Disambut Gibran
Presiden Prabowo Subianto tiba di Indonesia (foto: dok Biro Pers)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, setelah melakukan lawatan ke sejumlah negara untuk melakukan kunjungan kenegaraan, pada Minggu (24/11/2024), sekira pukul 05.30 WIB. 

Kedatangan Prabowo kembali ke Tanah Air disambut langsung oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Kepala BIN Herindra, Panglima TNI Agus Subianto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Nampak Gibran dan pejabat lainnya telah menunggu terlebih dahulu di seberang karpet merah untuk menyambut Prabowo.

“Selamat datang kembali, Pak” ujar mereka ke Prabowo.

Prabowo yang tiba mengenakan setelah jas berwarna biru donker dan berpeci hitam itu segera menyalami mereka yang menyambutnya dengan sapaan hormat dan hangat.

Sejak 8 November-23 November 2024, Prabowo telah melakukan kunjungan ke enam negara dimulai dari Tiongkok untuk bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping, dilanjutkan ke Amerika Serikat berjumpa Presiden AS Joe Biden.

Setelahnya Prabowo melanjutkan perjalanan ke dua konferensi internasional yang pertama adalah KTT APEC di Peru, dan KTT G20 di Brasil.

Usai dari sana, Prabowo bertolak ke Inggris untuk bertemu Raja Charles III dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Setelah itu, ia berkunjung ke UEA bertemu Presiden MBZ.

 

