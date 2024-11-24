Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

OTT di Lingkungan Pemprov Bengkulu, KPK Sita Sejumlah Uang

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |09:34 WIB
Juru bicara KPK Tessa Mahardhika (foto: Okezone)
Juru bicara KPK Tessa Mahardhika (foto: Okezone)
JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto membenarkan hal tersebut. Dalam OTT tersebut pihaknya telah mengamankan tujuh orang.

"Benar KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di lingkungan Pemerintah Propinsi Bengkulu. Ada sekitar 7 orang yang diamankan," kata Tessa dalam keterangannya, Minggu (24/11/2024).

Selain tujuh orang diamankan, kata Tessa, pihaknya juga menyita sejumlah uang yang saat ini masih dihitung penyidik KPK.

"Dan turut diamankan sejumlah uang (masih dihitung). Untuk lengkapnya akan disampaikan secara resmi oleh lembaga sore/malam nanti," pungkasnya.

(Awaludin)

      
Telusuri berita news lainnya
