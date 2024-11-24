1 Keluarga Tewas Terkubur Longsor di Padang Lawas, Ini Identitasnya

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan empat orang tewas dalam musibah tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Intensitas hujan yang tinggi dikawasan tersebut menyebabkan terjadinya tanah longsor pada Sabtu 23 November 2024, sekira pukul 15.16 WIB.

"Berdasarkan data yang diterima korban jiwa tercatat empat warga yang merupakan satu keluarga meninggal dunia," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan, Minggu (24/11/2024).

Selain itu, tiga warga dilaporkan mengalami luka-luka akibat insiden ini. Adapun untuk kerugian materil akibat kejadian ini masih terus dilakukan pendataan oleh petugas yang berada dilapangan.

Dia menegaskan, tim gabungan yang berada di lokasi masih terus melakukan upaya pencarian dan evakuasi terhadap warga terdampak.

"BNPB Mengimbau tim gabungan untuk berhati-hati saat melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap warga terdampak dan kepada pemerintah daerah serta masyarakat agar terus waspada dan siap siaga dalam menghadapi potensi bahaya hidrometeorologi," tuturnya.