INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,4 Guncang Wanokaka NTT

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |11:32 WIB
Gempa M4,4 Guncang Wanokaka NTT
Gempa Wanokaka NTT (foto: BMKG)
A
A
A

JAKARTA - Gempabumi berkekuatan magnitudo 4,4 mengguncang wilayah Wanokaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (24/11/2024) sekira pukul 10.43 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 9.94 Lintang Selatan - 119.53 Bujur Timur.

"Mag:4.4, 24-Nov-2024 10:43:39WIB, Lok:9.94LS, 119.53BT (24 km Tenggara WANOKAKA-NTT), Kedlmn:39 Km," tulis BMKG.

Hingga saat ini belum diketahui dampak gempa tersebut.

"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," pungkasnya.

(Awaludin)

      
