Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

OTT di Bengkulu, KPK Duga Terkait Pendanaan Pilkada

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |12:31 WIB
OTT di Bengkulu, KPK Duga Terkait Pendanaan Pilkada
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan di Provinsi Bengkulu, Sabtu (23/11/2024). Dari giat tersebut, KPK menangkap tujuh dan menyita sejumlah uang. 

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyatakan, operasi senyap tersebut terkait kasus pemerasan terhadap pegawai. Alex menduga, uang hasil memeras tersebut untuk kepentingan pemilihan kepala daerah (pilkada). 

"Pungutan ke pegawai untuk pendanaan pilkada, sepertinya," kata Alex saat dihubungi wartawan, Minggu (24/11/2024). 

Kendati begitu, Alex menegaskan masyarakat agar sabar menunggu terkait lebih detail untuk konstruksi perkara hingga identitas dari para pihak yang ditangkap. Termasuk jumlah uang yang disita.

"Lebih jelasnya nanti sore baru akan dipaparkan," ujarnya. 

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan, pihaknya juga mengamankan sejumlah uang dalam OTT tersebut. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3186965//kpk-mW29_large.jpg
KPK Geledah Sejumlah Lokasi Usut Korupsi Bupati Ponorogo, Sita Senjata Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186829//kpk-MqCZ_large.jpg
KPK Temukan Tambang Ilegal di Pulau Sebayur Besar Labuan Bajo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186675//kpk-Ua71_large.jpg
KPK Yakin Hakim Tolak Permohonan Praperadilan Paulus Tannos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186608//migas-T1ry_large.jpg
Pengadaan di Hulu Migas, Ini Catatan untuk KKKS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186604//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-mKd1_large.jpg
Tiga Eks Pejabat ASDP Bebas, KPK: Penyidikan Tetap Berlanjut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186587//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-Pb8C_large.jpg
Ira Puspadewi Resmi Bebas, KPK: Proses Rehabilitasi Ditangani Kemenkum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement