OTT KPK, Gubernur Bengkulu Tiba di Gedung Merah Putih

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Bengkulu pada Sabtu (23/11/2024). Usai giat tersebut, Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Minggu (24/11/2024).

Pantauan di lokasi, Rohidin tiba di pelataran Gedung Merah Putih KPK dengan menggunakan mobil minibus berwarna hitam sekira pukul 14.32 WIB.

Dalam kesempatan tersebut, Rohidin mengenakan kaos polo hitam lengan panjang. Ia juga mengenakan topi dan masker berwarna putih yang menutupi wajahnya.

Saat turun dari mobil, Rohidin tidak mengenakan rompi oranye dan tangan pun tidak terborgol. Tidak ada sepatah kata yang diucapkan Rohidin.

Selanjutnya, ia menuju lantai dua Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, operasi senyap tersebut digelar di Bengkulu.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengonfirmasi adanya kegiatan penindakan pihaknya di Bengkulu.