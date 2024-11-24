Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Korupsi Pengelolaan Timah, Guru Besar IPB Hitung-hitungan Kerugian Negara Rp271 Triliun 

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |15:36 WIB
Korupsi Pengelolaan Timah, Guru Besar IPB Hitung-hitungan Kerugian Negara Rp271 Triliun 
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Guru Besar (Gubes) Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Sudarsono Soedomo meragukan perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp271 triliun dalam perkara dugaan korupsi terkait pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

Mulanya, salah seorang penasihat hukum terdakwa bertanya ke Sudarsono dalam sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan timah ihwal dampak lubang bekas galian tambang. Di mana, Sudarsono dihadirkan di sidang dalam kapasitasnya sebagai Ahli Perhitungan Ekonomi Lingkungan.

"Kalau kita menilai bahwa yang tadinya itu adalah hutan, kemudian ‘diganggu’ atau ‘dirusak’ karena kegiatan pertambangan, apakah kemudian pada saat hasil akhirnya yang berbentuk lubang-lubang itu, nilai jasa lingkungannya menjadi 0 karena perubahan fungsinya? atau kemudian tetap punya nilai jasa lingkungan karena ada faktor dari pemanfaatan oleh Masyarakat itu?" tanya penasihat hukum kepada Sudarsono dikutip Minggu (24/11/2024).

Sudarsono kemudian menjelaskan, dampak lubang bekas galian tambang tidak serta merta nihil nilainya. Lubang bekas galian tambang tersebut, kata Sudarsono, berpotensi ada nilainya, meskipun tak begitu berdampak.

"Oke, jadi saya ambil dua jasa lingkungan. Penyimpanan air dan biodiversity. Kita lihat jasa lingkungannya. Nah, Ketika dia masih hutan, nilai jasa penyimpanan airnya itu ada. Saya enggak tau berapalah, ada. Kemudian, biodiversitynya juga ada. Wah kemudian setelah ini dirubah menjadi tambang dan ada void (lubangan), kita lihat lagi penyimpanan air dan biodiversity. Bisa jadi biodiversitynya 0, keanekaragamannya 0," beber Sudarsono.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186567//kejagung-VUvF_large.jpg
Jaksa Agung Lakukan Mutasi Besar-besaran Dinilai untuk Tingkatkan Profesionalisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186388//kejagung-1Mp7_large.jpg
Usut Korupsi Pajak, Kejagung Bisa Tingkatkan Pemasukan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186163//purbaya-zc9y_large.jpg
Kejagung Periksa Suryo Utomo soal Pajak 2016–2020, Begini Reaksi Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186160//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-K0eN_large.jpg
Prabowo Tunjuk Kuntadi Jadi Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185915//kepala_pusat_penerangan_hukum_kejagung_anang_supriatna-UBVn_large.jpg
Kasus Dugaan Korupsi Pajak, Kejagung Periksa 40 Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185830//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-82PR_large.jpg
Geledah 8 Lokasi, Kejagung Sita Alphard hingga Moge di Kasus Pajak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement