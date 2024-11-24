Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Tangkap 8 Orang terkait OTT di Bengkulu, Termasuk Gubernur Rohidin Mersyah?

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |15:59 WIB
KPK Tangkap 8 Orang terkait OTT di Bengkulu, Termasuk Gubernur Rohidin Mersyah?
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggiring delapan orang terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Bengkulu.

Hal itu sebagaimana disampaikan Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto perihal jumlah orang yang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan. 

"Sampai dengan saat ini, sudah ada delapan orang di jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yang sudah diamankan oleh KPK," kata Tessa melalui keterangan tertulisnya, Minggu (24/11/2024). 

Selain menangkap sejumlah pihak, tim Lembaga Anturasuah juga menyita beberapa barang bukti yang disinyalir terkait dengan praktik rasuah. 

"Turut diamankan uang, dokumen, dan barang bukti elektronik," ujarnya. 

Sebelumnya, Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Minggu (24/11/2024). 

Pantauan di lokasi, Rohidin tiba di pelataran Gedung Merah Putih KPK dengan menggunakan mobil minibus berwarna hitam sekira pukul 14.32 WIB.

 

