Gegara Senggolan di Jalan, Pria Ini Dipukuli hingga Tewas

JAKARTA – Seorang pengendara mobil berinisial U (53) tewas setelah dipukuli oleh pengendara mobil lainnya, di Jalan Metrojaya III, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur (Jaktim). Kasus penganiayaan ini melibatkan pelaku berinisial YTZ (46).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, menjelaskan bahwa kejadian tersebut berawal dari kecelakaan lalu lintas antara mobil yang dikendarai korban dan pelaku di Jalan Mahoni Arah Barat. Korban mengendarai minibus Wuling dengan nomor polisi B 2891FKI, sementara pelaku mengendarai minibus Toyota Calya dengan nomor polisi BH 1566 NS.

Menurut Ade Ary, kecelakaan tersebut mengakibatkan korban menabrak mobil pelaku, yang kemudian memicu kejar-kejaran. Pelaku berhasil mengejar korban, dan terjadi cekcok di jalan. Pada akhirnya, pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban.

"Korban kemudian menghentikan laju mobilnya. Pelaku langsung menghampiri, sempat cekcok, lalu memukul korban yang berada di dalam mobil dengan tangan kosong," jelas Ade Ary dalam keterangan tertulis, Sabtu 23 November 2024.