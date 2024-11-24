Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Memasuki Masa Tenang Pilkada, Penertiban APK di Bekasi Mulai Dilakukan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |12:58 WIB
Memasuki Masa Tenang Pilkada, Penertiban APK di Bekasi Mulai Dilakukan
APK ditertibkan
KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi langsung melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dimulai pukul 00.00 WIB, Minggu (24/11/2024). Penertiban ini dilakukan, karena saat masa tenang yang berlangsung selama tiga hari calon kepala daerah dilarang melakukan kegiatan kampanye.

Sebelum dimulai penertiban APK, lebih dulu dilaksanakan Apel Gabungan yang dipimpin oleh Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad di halaman Islamic Center Kota Bekasi. Hadir dalam apel dini hari itu Ketua Bawaslu Kota Bekasi Vidya Nurul Fathya, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda).

Selepas Apel tersebut, Gani Muhamad bersama unsur Forkopimda memantau langsung proses penertiban APK yang diawali oleh Tim Bawaslu bersama personil lainnya di area sekitar Islamic Center. 

“Penertiban APK harus sudah mulai dilakukan saat hari Minggu dini hari (24/11) dan penertiban ini agar dilakukan dengan menyeluruh hingga sampai tingkat Kecamatan/Kelurahan dan antar personil harus menjalin komunikasi yang baik,” kata Dani kepada wartawan.

Selain menjalin komunikasi yang baik, seluruh personil harus memastikan tidak ada lagi APK yang terpasang selama Masa Tenang Pilkada Serentak dan saat pelaksanaannya nanti.

 

