Pohon Tumbang Timpa Mobil dan Motor di Ciawi, Sejumlah Orang Terluka

BOGOR - Pohon tumbang menimpa dua unit kendaraan di Jalan Raya Bogor-Sukabumi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Delapan orang dilaporkan mengalami luka-luka dalam kejadian ini.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 09.05 WIB. Dikarenakan kondisi akar yang sudah rapuh ditambah kontur tanah labil serta angin kencang pada mengakibatkan pohon tumbang.

"Menimpa satu unit mobil dan motor yang melintas ke arah Sukabumi dan motor ke arah Bogor," kata Adam dalam keterangannya, Minggu (24/11/2024).

Tim SAR gabungan dari BPBD Kabupaten Bogor, Damkar dan lainnya yang mendapat laporan tersebut bergegas menuju lokasi kejadian. Tidak lama kemudian, pohon yang tumbang berhasil dibersihkan dan kendaraan yabg tertimpa dievakuasi.

"Pohon tumbang telah selesai dievakuasi," tambahnya.