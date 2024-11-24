Diduga Dibuang, Warga Tangerang Dikagetkan Adanya Bayi Perempuan di Teras Rumah

TANGERANG - Seorang bayi berjenis kelamin perempuan berusia kurang lebih dua minggu ditemukan tergeletak di teras rumah warga di kawasan Kemuning Legok, Kabupaten Tangerang.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menuturkan penemuan bayi perempuan tersebut terjadi pada Sabtu (23/11) dini hari.

“Jenis kelamin perempuan, usia kurang lebih 2 minggu, memakai pakaian bayi warna merah jambu dan selimut warna merah jambu motif garis putih serta tutup kepala warna merah jambu,” kata Ade Ary kepada wartawan Minggu (24/11/2024).

Ade Ary menuturkan, pemilik rumah yang saat itu tengah tertidur terbangun lantaran mendengar suara tangisan yang berasal dari teras depan rumahnya.

“Selanjutnya kedua saksi tersebut mengeceknya dan ternyata didapati di kursi panjang depan rumahnya tersebut ada seorang bayi perempuan yang sedang menangis,” ujar dia.