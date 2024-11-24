Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tanggul Jebol, 1.687 Warga Perumahan di Tangerang Kebanjiran

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |18:08 WIB
Tanggul Jebol, 1.687 Warga Perumahan di Tangerang Kebanjiran
Ilustrasi
A
A
A

TANGERANG - Sebanyak 1.687 warga di Perumahan Garden City, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang terdampak akibat jebolnya tanggul Leduk usai hujan deras yang melanda sejak Sabtu kemarin.

"Tercatat ada 1.687 warga terdampak atau sekitar 600 KK yang sudah dievakuasi petugas," kata Camat Periuk, Nanang Kosim kepada wartawan Minggu (24/11/2024).

“Sebagian mengungsi di kerabat terdekat, di tiga posko pengungsian, dan sebagian bertahan di rumah dengan ketinggian air 30 sentimeter,” sambung dia.

Nanang menyebutkan, warga yang mengungsi di posko pengungsian telah mendapatkan logistik dan sudah menjalani pemeriksaan kesehatan.

"Semua bantuan makan dan logistik sudah disalurkan, kesehatan warga juga terpantau aman oleh Dinkes," ujar dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187154//prabowo-fEw2_large.jpg
Cek Padang Pariaman, Prabowo Pastikan Bantu Perbaikan Rumah hingga Jembatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187150//prabowo_subianto-3cSO_large.jpg
Prabowo Pastikan Bantuan Rumah Rusak Pascabencana, Warga Padang Pariaman Sorak: Alhamdulillah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187149//prabowo_subianto-DS7q_large.jpg
Bencana Sumatera, Prabowo: Kita Tak Akan Biarkan Saudara Memikul Beban Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187147//banjir_di_jakarta-sGvC_large.jpg
BPBD DKI: 11 Kelurahan Jakarta Utara Terancam Banjir Rob Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187134//gelombang_tinggi-5wzU_large.jpg
BMKG Pastikan Tak Ada Gelombang Tinggi 4 Meter Selama Libur Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187126//petugas_tengah_mencari_korban_bencana_sumatera-LphA_large.jpg
Update Korban Bencana Sumatera: 604 Orang Meninggal dan 464 Masih Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement