Tanggul Jebol, 1.687 Warga Perumahan di Tangerang Kebanjiran

TANGERANG - Sebanyak 1.687 warga di Perumahan Garden City, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang terdampak akibat jebolnya tanggul Leduk usai hujan deras yang melanda sejak Sabtu kemarin.

"Tercatat ada 1.687 warga terdampak atau sekitar 600 KK yang sudah dievakuasi petugas," kata Camat Periuk, Nanang Kosim kepada wartawan Minggu (24/11/2024).

“Sebagian mengungsi di kerabat terdekat, di tiga posko pengungsian, dan sebagian bertahan di rumah dengan ketinggian air 30 sentimeter,” sambung dia.

Nanang menyebutkan, warga yang mengungsi di posko pengungsian telah mendapatkan logistik dan sudah menjalani pemeriksaan kesehatan.

"Semua bantuan makan dan logistik sudah disalurkan, kesehatan warga juga terpantau aman oleh Dinkes," ujar dia.