Bekasi Macet Parah, Warga Keluhkan Pembukaan Pakuwon Mall

BEKASI - Pembukaan Pakuwon Mall di Jalan Raya Pekayon, Kota Bekasi, menyebabkan kemacetan di sejumlah ruas jalan. Kemacetan ini menjadi keluhan warga Bekasi yang ramai dibahas di media sosial.

Salah satu warga Reza (33) menduga penyebab utama kemacetan adalah penutupan jalan dari arah Pintu Tol Bekasi Barat menuju Pekayon, serta sebaliknya, dari Pekayon menuju Rawalumbu. Padahal sebelum pertigaan jalan depan mall baru itu ditutup, terdapat lampu lalu lintas yang memudahkan pengendara untuk melintas langsung.

“Setelah mall dibuka, kan (dari arah Tol Bekasi Barat ke Pekayon) jadi harus memutar di bawah flyover Rawalumbu, soalnya ini (lampu lalulintas) ditutup,” ujar Reza kepada wartawan, Minggu (24/11/2024).

Selain itu, aktivitas keluar masuk kendaraan pengunjung mall turut memperparah situasi lalu lintas. Hal ini menyebabkan arus kendaraan tersendat, terutama pada jam-jam sibuk.

Reza berharap pemerintah daerah segera melakukan rekayasa arus lalu lintas untuk mengurangi kemacetan.