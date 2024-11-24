Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bekasi Macet Parah, Warga Keluhkan Pembukaan Pakuwon Mall

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |19:23 WIB
Bekasi Macet Parah, Warga Keluhkan Pembukaan Pakuwon Mall
Macet
A
A
A

BEKASI - Pembukaan Pakuwon Mall di Jalan Raya Pekayon, Kota Bekasi, menyebabkan kemacetan di sejumlah ruas jalan. Kemacetan ini menjadi keluhan warga Bekasi yang ramai dibahas di media sosial.

Salah satu warga Reza (33) menduga penyebab utama kemacetan adalah penutupan jalan dari arah Pintu Tol Bekasi Barat menuju Pekayon, serta sebaliknya, dari Pekayon menuju Rawalumbu. Padahal sebelum pertigaan jalan depan mall baru itu ditutup, terdapat lampu lalu lintas yang memudahkan pengendara untuk melintas langsung.

“Setelah mall dibuka, kan (dari arah Tol Bekasi Barat ke Pekayon) jadi harus memutar di bawah flyover Rawalumbu, soalnya ini (lampu lalulintas) ditutup,” ujar Reza kepada wartawan, Minggu (24/11/2024).

Selain itu, aktivitas keluar masuk kendaraan pengunjung mall turut memperparah situasi lalu lintas. Hal ini menyebabkan arus kendaraan tersendat, terutama pada jam-jam sibuk.

Reza berharap pemerintah daerah segera melakukan rekayasa arus lalu lintas untuk mengurangi kemacetan. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
macet Pakuwon pakuwon mall Bekasi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/338/3186679//antrean_blt-WFjG_large.jpg
Antrean Penerima BLT Mengular di Kantor Pos Daan Mogot, Lalin Macet Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185503//pemulung_di_bekasi_tewas_akibat_ledakan_mortir-BQTq_large.jpg
Pemulung di Bekasi Tewas Akibat Ledakan Mortir, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185468//narkoba-owBq_large.jpg
Polisi Gagalkan Peredaran 1 Kg Narkoba di Bekasi, 2 Orang Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184782//pohon_tumbang_di_jalan_di_panjaitan-QU3P_large.jpg
Pohon Tumbang di Jalan DI Panjaitan Timpa Mobil, Lalin Macet Parah hingga Cawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184364//macet-oyTS_large.jpg
Lalu Lintas di Jalan Gatot Subroto hingga Slipi Macet Horor Usai Diguyur Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184111//prabowo-EH1v_large.jpg
Momen Kocak Prabowo Tantang Siswa SMPN 4 Bekasi Adu Boxing
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement