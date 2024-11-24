Advertisement
MEGAPOLITAN
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Megawati dan Keluarga Bakal Nyoblos Pilkada Jakarta di Kebagusan Jaksel

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |22:01 WIB
Megawati dan Keluarga Bakal Nyoblos Pilkada Jakarta di Kebagusan Jaksel
Megawati Soekarnoputri (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri akan menggunakan hak pilihnya di hari pemungutan suara Pilkada Jakarta 2024, pada 27 November mendatang. Megawati bersama keluarga akan nyoblos di kediamannya kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan.

"Ibu Mega akan mencoblos di Kebagusan bersama dengan keluarga," kata Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2024).

Sebagai warga Jakarta, Hasto menyebut bahwa Megawati menunjukkan kesetiaannya. Pada Pilkada Jakarta 2024, diketahui ada tiga pasangan calon.

Pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono. Kemudian, nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kun Wardana. Kemudian, pasangan calon nomor urut tiga, Pramono Anung dan Rano Karno.

Sementara itu, Ketua KPUD Jakarta Wahyu Dinata menyampaikan, penggunaan Sistem Informaai Rekapituasi (Sirekap) telah di muktahirkan. Ia pun optimis, penggunaan Sirekap bisa membantu proses rekapitulasi suara di Pilkada 2024.

"Sirekap yang digunakan untuk penilihan sekarang sudah yang termutahir. Kita optimis sirekap sebagai alat bantu bisa mempermudah kita dalam proses rekapitulasi," kata Wahyu saat dihubungi, Sabtu 23 November 2024.

(Arief Setyadi )

      
