Hari Tenang Pertama, Ridwan Kamil Habiskan Waktu dengan Istri Tercinta

Ridwan Kamil di hari tenang pertama Pilkada Jakarta (Foto: Dok)

JAKARTA - Memasuki hari tenang pertama setelah masa kampanye, calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menghabiskan waktu dengan istri tercinta, Atalia Praratya. Setelah sholat dan sarapan bersama, keduanya memutuskan untuk olahraga ringan di car free day (CFD) pada Minggu, 24 November.

Mengawali CFD di sekitar Jl. Sudirman sekitar pukul 09.00 WIB, kedua sejoli menghabiskan sekitar satu jam berolahraga bersama. Beberapa warga nampak melambaikan tangan dan mengajak swafoto. Kang Emil dan Atalia, anggota DPR RI Komisi VIII, tak menampik.

“Setelah 2 bulan sibuk kampanye, ini jadi relaksasi bagus. Sesibuk apapun, kita jangan lupa olahraga untuk jaga kesehatan. Ringan-ringan saja, yang penting olahraga,” ujar Kang Emil.

Sekadar informasi, Ridwan Kamil baru menyelesaikan agenda kampanye terakhir menjelang tengah malam.

“Jujur, badan rasanya capek sekali. Tapi dengan kita jogging sedikit, oksigen masuk kembali membuat kesegaran. Kemudian banyak yang menyapa, kita jadi tambah bahagia, capeknya hilang,” tambahnya.

Saat ditanya mengenai rencana menjelang hari pencoblosan pada 27 November, Ridwan Kamil menyatakan tidak membuat rencana spesifik.

“Istirahat, recharge, makan bareng istri, ngobrol. Mungkin jalan-jalan sedikit, tapi kita belum bikin jadwal apapun. Kita gunakan beberapa hari ini untuk istirahatkan badan dan refreshing,” tutup Ridwan Kamil.

(Arief Setyadi )