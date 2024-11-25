Gandeng Kemenpora, Begini Cara Sapma Pemuda Pancasila Ajak Milenial Kembangkan Bakat

JAKARTA - Satuan Pelajar Siswa dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila menggandeng Kementerian Pemuda Dan Olahraga (Kemenpora), serta PBSI Jawa Barat menggelar kejuaraan bulu tangkis Sapma Pora Open 2024 pada, 21-24 November 2024. Kegiatan ini untuk mengajak milenial kembangkan bakatnya.

Wakil Ketua Umum Sapma Pemuda Pancasila, Aditya Putra Yando, mengatakan, bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian dari perhelatan HUT ke-36 tahun Sapma Pemuda Pancasila.

“Sapma Pemuda Pancasila pada tanggal 28 Oktober 2024 kemarin, merayakan hari jadi yang ke-36 tahun dan kejuaraan bulu tangkis ini kita laksanakan sebagai bentuk apresiasi kami di kancah olahraga,” ujarnya dikutip, Minggu (25/11/2024).

Dikatakannya, kejuaraan bulu tangkis tahun ini dilaksanakan untuk usia pemula hingga mahasiswa dengan standar kualifikasi dari PBSI.

“Kita hari ini mungkin yang pertama kali organisasi masyarakat dan pertama kali juga event bulu tangkis di Indonesia, yang melaksanakan kategori pertandingan dari usia pemula sampai dengan mahasiswa,” jelasnya.

Dijelaskannya, untuk peserta kali ini diikuti sejumlah atlet PBSI dari berbagai Provinsi dan Daerah, yang sudah mengantongi nomor atlet PBSI.

“Biasanya kan event dilakukan untuk tarkam ya, nah ini berbeda karena para peserta sudah memiliki nomor atlet di PBSI bahkan mereka yang sudah memiliki ranking minimum di PBSI juga, jadi semua nya memang atlet,” terangnya.

Kegiatan kejuaraan bulu tangkis ini merupakan event tahunan Sapma Pemuda Pancasila dengan standar kualifikasi yang berbeda.