HOME NEWS MEGAPOLITAN

BPBD Pastikan Seluruh Genangan di Jakarta Telah Surut

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 25 November 2024 |07:29 WIB
BPBD Pastikan Seluruh Genangan di Jakarta Telah Surut
Banjir di Jakarta (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji memastikan seluruh genangan yang terjadi imbas hujan dengan intensitas tinggi pada Minggu 24 November 2024 dan luapan kali telah surut pada Senin (25/11/2024) dini hari.

"BPBD mencatat hingga Senin (25/11) pukul 01:30 WIB, seluruh genangan di wilayah DKI Jakarta sudah surut," kata Isnawa.

Isnawa menambahkan, banjir surut terjadi berkat upaya kolaboratif yang dilakukan oleh OPD terkait seperti BPBD, Dinas SDA, Dinas Gulkarmat, Dinas Bina Marga, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP dan PPSU Kelurahan yang telah mengerahkan personel berikut dengan peralatan pendukung seperti pompa mobile dalam menyedot genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik. 

"Peran dari unsur masyarakat juga dilibatkan dalam upaya ini seperti pihak RT/RW, FKDM, dan tokoh masyarakat lainnya," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
