Diduga Pengemudi Lalai, Mobil SUV Alami Kecelakaan hingga Ringsek di Depok

DEPOK - Sebuah urban SUV jenis Suzuki Ignis mengalami kecelakaan tunggal hingga Ringsek di Jalan Raya Juanda atau depan Mall Pesona Square, Sukmajaya, Depok pada Senin (25/11/2024) dini hari.

Kasatlantas Polres Metro Depok, Kompol Multazam Lisendra menyebut penyebab kecelakaan diduga karena pengemudi lalai dan sedang diselidiki lebih lanjut.

"Penyebab diduga karena lalai, masih diselidiki," kata Multazam saat dikonfirmasi, Senin (25/11/2024).

Multazam menyebut kecelakaan tunggal itu sudah ditangani oleh Unit Laka Satlantas Polres Metro Depok. Ia mengimbau agar tetap berhati-hati dalam berkendara di jalan raya.

"Sudah ditangani petugas Satlantas Polres Metro Depok. Hati-hati dalam berkendara," ucapnya.

(Awaludin)