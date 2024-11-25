Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

TNI-Polri dan Pemprov Jakarta Gelar Operasi Pengamanan Pilkada 2024

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 25 November 2024 |08:36 WIB
TNI-Polri dan Pemprov Jakarta Gelar Operasi Pengamanan Pilkada 2024
Pengamanan Pilkada 2024 di Monas (foto: Okezone/Irfan)
JAKARTA - Polda Metro Jaya, TNI dan Pemprov DKI Jakata menggelar apael Operasi Mantap Brata Jaya 2024 untuk memastikan kesiapan pengamanan Pilkada Serentak 2024 di Monas, Senin (15/11/2024). Acara ini memperlihatkan kesiapan jajaran TNI-Polri dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pilkada.

Pj Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi hadir bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay. Ketiganya meninjau langsung kesiapan para personel dengan mengelilingi peserta apel menggunakan mobil dinas.

Dalam sambutannya, Teguh menyampaikan apresiasi atas sinergi TNI-Polri bersama Pemprov DKI Jakarta, yang dinilai penting untuk mewujudkan Pilkada serentak yang aman, lancar, dan berintegritas. Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas lembaga untuk menciptakan suasana kondusif di tengah tahapan krusial Pilkada, khususnya di wilayah DKI Jakarta.

Teguh menilai pengamanan yang optimal harus dimulai dari penguatan sinergi antara TNI, Polri, dan Pemprov DKI Jakarta. Kolaborasi yang baik diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat sekaligus menjamin kelancaran tahapan Pilkada.

Dia juga menyoroti pentingnya pengawasan yang dilakukan secara transparan dan adil. Teguh menegaskan bahwa proses penghitungan suara harus bebas dari kecurangan maupun tekanan, guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pilkada.

 

1 2
      
