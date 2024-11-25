Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Apel Pengamanan Pilkada Serentak, Pj Gubernur Berikan Empat Catatan Ini 

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 25 November 2024 |09:30 WIB
Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi (foto: Okezone) 
Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Gabungan TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar Apel Mantap Praja Jaya 2024 di kawasan Monas, Jakarta, Senin (25/11/2024). Apel ini bertujuan memastikan kesiapan semua pihak dalam pengamanan Pilkada serentak yang akan segera berlangsung.

Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi dalam pidatonya menekankan pentingnya empat hal utama yang harus diperhatikan selama tahapan Pilkada serentak, khususnya terkait pengamanan dan partisipasi masyarakat.

Hal pertama adalah pengamanan optimal pada tahap pemungutan dan penghitungan suara. Teguh menegaskan bahwa potensi gangguan teknis dan sosial yang dapat menghambat proses pemilu harus diantisipasi dengan maksimal.

"Pengamanan di setiap TPS dan lokasi penghitungan suara harus dilakukan secara netral, sigap, dan profesional," ujar Teguh.

Kedua, Teguh menyoroti pentingnya penguatan sinergi antara jajaran TNI, Polri, dan Pemprov DKI Jakarta. Kerja sama yang solid akan mendorong koordinasi pengamanan sehingga menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Sinergi ini, menurut Teguh, juga memberikan rasa aman bagi pemilih dan penyelenggara Pilkada.

 

