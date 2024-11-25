Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Amankan Pilkada Serentak di Jakarta, 6.259 Personel Gabungan Dikerahkan ke 32.570 TPS

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 25 November 2024 |10:03 WIB
Amankan Pilkada Serentak di Jakarta, 6.259 Personel Gabungan Dikerahkan ke 32.570 TPS
Kapolda Metro Jaya irjen Karyoto (foto: Okezone)
JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menegaskan, kesiapan aparat dalam pengamanan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Serentak 2024. Hal itu disampaikan saat memimpin Apel Gabungan TNI-Polri di kawasan Monas, Jakarta, Senin (25/11/2024).

“Pelaksanaan apel ini merupakan pengecekan terakhir kesiapan personel dalam rangka pengamanan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2024. Saya harapkan seluruh personel siap melaksanakan tugas, baik dari segi kesehatan fisik, mental, perlengkapan pribadi, hingga fasilitas penunjang lainnya,” ujar Karyoto.

Dalam pengamanan Pilkada di wilayah hukum Polda Metro Jaya (PMJ), sebanyak 6.259 personel gabungan dikerahkan, terdiri dari 5.059 personel Polri dan 1.200 personel TNI. Mereka akan dibagi menjadi dua tugas utama yakni pengamanan TPS dengan 3.299 personel dan power on hand sebanyak 2.960 personel.

 

Halaman:
1 2 3
      
