Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Anung Ogah Langgar Peraturan Masa Tenang, Perbanyak Silahturahmi 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 25 November 2024 |11:59 WIB
Pramono Anung Ogah Langgar Peraturan Masa Tenang, Perbanyak Silahturahmi 
Pramono Anung ogah langgar aturan masa tenang Pilkada Jakarta 2024 (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung ogah melanggar peraturan masa tenang Pilkada Jakarta 2024. Ia pun bersama Rano Karno alias Bang Doel tidak lagi memakai simbol kain 'cukin' yang melekat saat masa kampanye yang lalu.

Pramono Anung pun memilih akan memperbanyak silaturahmi dengan sejumlah tokoh pada masa tenang.

"Pertama tentunya kami akan taat pada aturan main KPUD yang sudah diterapkan, kami tidak akan melakukan pelanggaran sama sekali," ujar Pramono di Warung Garasi Si Doel, Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Senin (25/11/2024).

"Maka dalam pertemuan-pertemuan begini pun, saya dan Bang Doel juga, liat aja enggak pakai cukin karena itu kan sudah menjadi identity kami," tambahnya.

Pramono juga menekankan apa yang menjadi aturan KPU akan didukung dengan tidak melanggar. Karena itu, diirnya memilih memperbanyak silahturahmi kepada tokoh-tokoh di Jakarta.

"Sehingga kami menjaga apa yang menjadi aturan KPU kita dukung sepenuhnya. Saya lebih banyak silaturahmi lah," ujarnya.

Sekedar informasi, KPU telah menetapkan masa tenang Pilkada Jakarta 2024 sejak 24-26 November. Sedangkan hari pencoblosan dilakukan pada Rabu 27 November 2024.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187159//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-V0AF_large.jpg
Pramono Pilih Uus Kuswanto Jadi Sekda: Jakarta Butuh Administrator Ulung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187133//pemerintah-q0NC_large.jpg
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Dalam Pembahasan, Berapa Besarnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187105//pramono_anung-KeyS_large.jpg
Uus Kuswanto Dilantik Jadi Sekda DKI Gantikan Marullah Matali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187095//pramono_anung-r65Z_large.jpg
Pramono Bakal Hadiri Reuni Akbar 212 di Monas Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185750//viral-JOLd_large.jpg
Resmi! Daging Anjing dan Kucing Dilarang Diperdagangkan di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3185099//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-HPOF_large.jpg
Gubernur Pramono Sebut Jakarta Masih Jadi Pusat Ekonomi Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement