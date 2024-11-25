Pramono Anung Ogah Langgar Peraturan Masa Tenang, Perbanyak Silahturahmi

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung ogah melanggar peraturan masa tenang Pilkada Jakarta 2024. Ia pun bersama Rano Karno alias Bang Doel tidak lagi memakai simbol kain 'cukin' yang melekat saat masa kampanye yang lalu.

Pramono Anung pun memilih akan memperbanyak silaturahmi dengan sejumlah tokoh pada masa tenang.

"Pertama tentunya kami akan taat pada aturan main KPUD yang sudah diterapkan, kami tidak akan melakukan pelanggaran sama sekali," ujar Pramono di Warung Garasi Si Doel, Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Senin (25/11/2024).

"Maka dalam pertemuan-pertemuan begini pun, saya dan Bang Doel juga, liat aja enggak pakai cukin karena itu kan sudah menjadi identity kami," tambahnya.

Pramono juga menekankan apa yang menjadi aturan KPU akan didukung dengan tidak melanggar. Karena itu, diirnya memilih memperbanyak silahturahmi kepada tokoh-tokoh di Jakarta.

"Sehingga kami menjaga apa yang menjadi aturan KPU kita dukung sepenuhnya. Saya lebih banyak silaturahmi lah," ujarnya.

Sekedar informasi, KPU telah menetapkan masa tenang Pilkada Jakarta 2024 sejak 24-26 November. Sedangkan hari pencoblosan dilakukan pada Rabu 27 November 2024.



(Angkasa Yudhistira)