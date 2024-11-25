Mengkhawatirkan, 572 TPS di Jakarta Rawan Banjir saat Pencoblosan

JAKARTA - Anggota KPUD Provinsi Jakarta, Fahmi Zikrillah menyebut ada 572 tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan banjir saat pencoblosan pada 27 November 2024. Data itu ia peroleh bedasarkan hasil koordinasi dengan jajaran KPU di tingkat wilayah.

"Kami sudah mendata ya dari seluruh KPU kabupaten kota se-DKI Jakarta ada sebanyak 572 TPS yang berpotensi rawan banjir," kata Fahmi di Kantor KPU Provinsi Jakarta, Senin (25/11/2024).

Namun dia menyebut data ini baru dipetakan sebagai daerah yang berpotensi, artinya jika cuaca nanti bersahabat maka tak akan ada banjir di lokasi itu.

"Sebanyak 572 TPS tersebut juga sudah kami sampaikan kepada BPBD untuk dilakukan mitigasi mitigasi itu," sambungnya.

Di sisi lain terkait keamanan di TPS, dia menyebut pihaknya telah melakukan koordinasi dengan instansi kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya.

"Namun untuk potensi-potensi konflik seperti kita tahu dari indeks kerawanan yang dirilis oleh Bawaslu untuk potensi konflik di Jakarta ini masih cukup rendah ya," sambungnya.