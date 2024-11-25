Pramono Anung Bakal Nyoblos Pilkada Jakarta 2024 di Cipete Selatan

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung bersama keluarga bakal menyoblos Pilkada Jakarta 2024 di dekat kediamannya TPS 046 kawasan Jalan Haji Abu, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November 2024.

"Saya akan nyoblos di dekat rumah saya. Memang dari dulu di dekat rumah saya ada tempat TPS namanya di depan Masjid Al Ihsan. Sehingga saya akan nyoblos di situ dengan keluarga," ujar Pramono di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Senin (25/11/2024).

Ketika ditanya strategi menghadapi potensi serangan fajar dan sejenisnya dirinya tidak menjawab. Pramono hanya menekankan bahwa saat ini memasuki minggu tenang sejak

"Minggu tenang," ucapnya.

Sedangkan informasi yang diterima MNC Portal Indonesia Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Rano Karno alias Bang Doel akan menyoblos di TPS 039 Lebak Bulus, Jakarta Selatan.