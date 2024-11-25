Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Anung Bakal Nyoblos Pilkada Jakarta 2024 di Cipete Selatan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 25 November 2024 |15:17 WIB
Pramono Anung Bakal Nyoblos Pilkada Jakarta 2024 di Cipete Selatan
Pramono Anung (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung bersama keluarga bakal menyoblos Pilkada Jakarta 2024 di dekat kediamannya TPS 046 kawasan Jalan Haji Abu, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November 2024. 

"Saya akan nyoblos di dekat rumah saya. Memang dari dulu di dekat rumah saya ada tempat TPS namanya di depan Masjid Al Ihsan. Sehingga saya akan nyoblos di situ dengan keluarga," ujar Pramono di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Senin (25/11/2024).

Ketika ditanya strategi menghadapi potensi serangan fajar dan sejenisnya dirinya tidak menjawab. Pramono hanya menekankan bahwa saat ini memasuki minggu tenang sejak 

"Minggu tenang," ucapnya.

Sedangkan informasi yang diterima MNC Portal Indonesia Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Rano Karno alias Bang Doel akan menyoblos di TPS 039 Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187159//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-V0AF_large.jpg
Pramono Pilih Uus Kuswanto Jadi Sekda: Jakarta Butuh Administrator Ulung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187133//pemerintah-q0NC_large.jpg
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Dalam Pembahasan, Berapa Besarnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187105//pramono_anung-KeyS_large.jpg
Uus Kuswanto Dilantik Jadi Sekda DKI Gantikan Marullah Matali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187095//pramono_anung-r65Z_large.jpg
Pramono Bakal Hadiri Reuni Akbar 212 di Monas Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185750//viral-JOLd_large.jpg
Resmi! Daging Anjing dan Kucing Dilarang Diperdagangkan di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3185099//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-HPOF_large.jpg
Gubernur Pramono Sebut Jakarta Masih Jadi Pusat Ekonomi Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement