Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Benarkan Alwin Jabarti Kiemas Berperan Memverifikasi Situs Judi Online

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 25 November 2024 |15:33 WIB
Polisi Benarkan Alwin Jabarti Kiemas Berperan Memverifikasi Situs Judi Online
Polisi tangkap 24 orang terkait kasus judi online libatkan Komdigi (Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra menangkap 24 orang tersangka kasus judi online (judol) yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Salah satu tersangka adalah Alwin Jabarti Kiemas atau AJ. 

Wira menjelaskan para tersangka memiliki berbagai peran mulai dari mengumpulkan situs, pembinaan website juga online, juga melakukan pencucian uang. Saat ditanya apakah AJ berperan memverifikasi situs judi online? Wira membenarkannya.

"Pertanyaan itu kami jawab, benar," kata Wira Hal tersebut dibenarkan oleh saat jumpa pers di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya (BPMJ), Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024). 

Ia juga membenarkan tersangka lain berinisial T merupakan Zulkarnaen Apriliantony eks Komisaris BUMN. Dari hasil penyelidikan, Zulkarnaen bertugas untuk merekrut para tersangka lainnya.

"Iya (inisial T merupakan Zulkarnaen)," singkatnya.

Polda Metro Jaya secara total telah menangkap 24 tersangka di kasus judi online yang melibatkan oknum Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI. Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto mengatakan 24 tersangka itu terdiri dari bandar, pengepul website judi online, koordinator hingga oknum Komdigi.

"Total penyidik telah menangkap 24 orang tersangka dan ditetapkan 4 orang sebagai DPO," ujar Karyoto.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187183//komdigi-Q639_large.jpg
2.400 BTS Lumpuh Akibat Bencana Sumatera, Pemerintah Kebut Pulihkan Jaringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/16/3187002//ilustrasi_banjir_sumatera-9YQA_large.jpg
Komdigi Siagakan 10 Satelit Internet Darurat di Lokasi Banjir Sumatra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186956//sman_72_jakarta-TUqx_large.jpg
Polisi Ungkap 2 Korban Ledakan SMAN 72 Masih Dirawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/338/3186817//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-NinV_large.jpg
ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Keluar dari RS, Dititipkan di Rumah Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186618//pemerintah-5anv_large.jpg
Pemerintah Dorong Pengembangan AI Dapat Dimanfaatkan Seluruh Lapisan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186496//arya_daru_pangayunan-lGc6_large.jpg
Polda Metro Bakal Koordinasi ke Keluarga Arya Daru Terkait Vara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement