Sosok Reinhard Sirait, Eks Jurnalis yang Banting Stir Jadi Tim Pemenangan Pramono - Rano

JAKARTA - Reinhard Sirait, merupakan mantan jurnalis dan kini tercatat masuk dalam struktur Tim Pemenangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Pramono Anung dan Rano. Sejumlah aktivitas dia unggah di akun Instagram pribadi miliknya @ReinhardSirait.

Lulusan Magister Komunikasi Politik Paramadina tersebut ditunjuk jadi Koordinator Media Timses Pramono – Rano. Diketahui, dia memiliki pengalaman di dunia jurnalistik dan sudah pernah bekerja di 4 perusahaan media terbesar di Indonesia.

Dilansir dari akun Linkedin pribadinya, Senin (25/11/2024), Reinhard memulai karirnya di dunia jurnalistik sebagai pembawa berita dan reporter di Rajawali Televisi (RTV) pada tahun 2014 hingga 2015.

Selepas dari RTV, Reinhard Sirait kemudian pindah ke CNN Indonesia sebagai pembaca berita dan membawakan program dialog politik.

Selanjutnya dia bergabung dengan MNC Media, dan jabatan terakhirnya adalah sebagai Manager News Production.

Pada masa Pemilu Presiden 2023 - 2024, Reinhard Sirait memutuskan non aktif sebagai Jurnalis dan terlibat dalam TPN Ganjar – Mahfud.

Reinhard kemudian mengundurkan diri dari dunia jurnalistik dan bergabung membantu Menteri Sekretaris Kabinet era Presiden Jokowi, Pramono Anung, yang saat ini maju jadi calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024.

(Fahmi Firdaus )