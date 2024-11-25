Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sosok Reinhard Sirait, Eks Jurnalis yang Banting Stir Jadi Tim Pemenangan Pramono - Rano

Yulia Sri Kanti , Jurnalis-Senin, 25 November 2024 |16:04 WIB
Sosok Reinhard Sirait, Eks Jurnalis yang Banting Stir Jadi Tim Pemenangan Pramono - Rano
Sosok Reinhard Sirait, Eks Jurnalis yang Banting Stir Jadi Tim Pemenangan Pramono - Rano
A
A
A

JAKARTA - Reinhard Sirait, merupakan mantan jurnalis dan kini tercatat masuk dalam struktur Tim Pemenangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Pramono Anung dan Rano. Sejumlah aktivitas dia unggah di akun Instagram pribadi miliknya @ReinhardSirait.

Lulusan Magister Komunikasi Politik Paramadina tersebut ditunjuk jadi Koordinator Media Timses Pramono – Rano.  Diketahui, dia memiliki pengalaman di dunia jurnalistik dan sudah pernah bekerja di 4 perusahaan media terbesar di Indonesia.

Dilansir dari akun Linkedin pribadinya, Senin (25/11/2024),  Reinhard memulai karirnya di dunia jurnalistik sebagai pembawa berita dan reporter di Rajawali Televisi (RTV) pada tahun 2014 hingga 2015.

Selepas dari RTV, Reinhard Sirait kemudian pindah ke CNN Indonesia sebagai pembaca berita dan membawakan program dialog politik.

Selanjutnya dia bergabung dengan MNC Media, dan jabatan terakhirnya adalah sebagai Manager News Production.

Pada masa Pemilu Presiden 2023 - 2024, Reinhard Sirait memutuskan non aktif sebagai Jurnalis dan terlibat dalam TPN Ganjar – Mahfud.

Reinhard kemudian  mengundurkan diri dari dunia jurnalistik dan bergabung membantu Menteri Sekretaris Kabinet era Presiden Jokowi, Pramono Anung, yang saat ini maju jadi calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172978//pemerintah-Graz_large.jpg
Kompak! Pramono-Doel Suarakan Jaga Jakarta di Arena CFD Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/338/3149315//pramono_dan_rano_saat_berjoget_usai_upacara_hut_ke_498_jakarta-zZ47_large.jpg
Pramono-Doel Asyik Berjoget Usai Upacara HUT Ke-498 Jakarta di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/338/3148811//perindo-RZtm_large.jpg
Hadiri Pembukaan PRJ 2025, Sekjen AYP: Perindo Solid Dukung Pramono-Doel Wujudkan Jakarta Ramah dan Berbudaya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/338/3141937//pram_rano-8hI7_large.jpg
Jelang 100 Hari Pram-Rano, DPRD DKI: Programnya Sesuai Arah dan Strategi Konkret
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139938//pdip-QpOg_large.jpg
Megawati Foto Bersama Kepala Daerah dari PDIP, ke Mana Pramono-Rano?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/20/338/3132257//megawati_soekarnoputri_dan_pramono_doel_di_hutan_lindung_angke_kapuk-UgGu_large.jpg
Pagi Ini, Megawati dan Pramono-Doel Tanam 7.500 Mangrove di Hutan Lindung Angke Kapuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement