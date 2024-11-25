Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Nasdem Tepis Isu Mesin Partai Tak Bekerja untuk Paslon Ridwan Kamil-Suswono

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 25 November 2024 |18:57 WIB
Nasdem Tepis Isu Mesin Partai Tak Bekerja untuk Paslon Ridwan Kamil-Suswono
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem DKI Jakarta menegaskan komitmen mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono pada Pilkada Jakarta 2024. 

Pernyataan ini sekaligus membantah rumor yang beredar mengenai sejumlah partai mematikan mesinnya untuk mengkampanyekan Ridwan Kamil. 

"Sesuai dengan kesepakatan internal dan arahan partai, kami terus bekerja untuk memenangkan pak Ridwan Kamil dan pak Suswono di Pilkada Jakarta," ujar Ketua DPW Partai NasDem DKI Jakarta, Senin (25/11/2024).

Wibi menegaskan komitmen NasDem untuk mendukung Ridwan Kamil telah dinyatakan sejak awal dan tidak berubah.

Dukungan tersebut diimplementasikan oleh struktur NasDem hingga akar rumput dalam mensosialisasikan program kerja dan visi misi dari pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO).

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
