Ini Kata Timses soal Beredar Surat Ajakan dari Prabowo untuk Memilih RK-Suswono

JAKARTA - Ketua Tim Sukses (Timses) Pemenangan Pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Ahmad Riza Patria merespons terkait adanya surat dari Presiden Prabowo Subianto, yang mengajak masyarakat Jakarta untuk memilih pasangan RIDO.

Pria yang akrab disapa Ariza itu mengatakan bahwa surat itu dibuat oleh Prabowo Subianto jauh sebelum masa tenang, melainkan saat masa kampanye.

"Terkait dengan surat yang sudah disampaikan tadi itu yang kami mendapatkan informasi surat itu sudah lama dibuat bukan hari ini, dibuat bukan dibuat hari tenang tapi di masa kampanye, kebetulan saja mungkin sebagian kita baru tau," katanya di Kantor DPD Golkar Cikini Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).