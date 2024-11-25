Timses RK-Suswono Tolak Segala Bentuk Money Politic untuk Rakyat

JAKARTA - Ketua Tim Sukses (Timses) Pemenangan Pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Ahmad Riza Patria menegaskan, bahwa pihaknya menolak keras segala bentuk praktik money politic, terutama di masa tenang.

Pria yang akrab disapa Ariza itu mengatakan bahwa, praktik money politic seperti pembagian sembako dan amplop berisi uang, dapat mencederai demokrasi.

Hingga saat ini, kata Ariza, pihaknya telah menerima laporan adanya rencana pembagian sembako dan uang oleh pasangan calon lain di masa tenang.

"Kami mengimbau masyarakat untuk menolak praktik-praktik ini. Mari bersama-sama menjaga demokrasi Jakarta agar tetap bersih dan adil," kata Ariza di Kantor DPD Golkar Cikini Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).